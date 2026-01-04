Derbez estará en Beast Games 2

El famoso creador de contenido estadounidense James Stephen Donaldson, mejor conocido como MrBeast, anunció hace un par de semanas el lanzamiento de la segunda temporada de su reality show, Beast Games, la cual llegará a las pantallas el próximo miércoles 7 de enero de 2026. La estructura del juego mantendrá pruebas de resistencia, estrategia y toma de decisiones dentro del entorno conocido como Beast City.

Aunado a esto, recientemente el “youtuber” sorprendió a millones de fans y seguidores con la noticia de que para celebrar el estreno de Beast Games 2, el programa sobre desafíos físicos y mentales extremos, lanzará un video de Youtube con la participación de artistas y celebridades de todo el mundo. Los tres primeros episodios disponibles ese día y los siguientes lanzados semanalmente hasta febrero, presentando un nuevo formato “Fuerte contra inteligente”, con 100 participantes físicos y 100 cognitivos compitiendo por 5 millones de dólares en una ciudad renovada, e incluirá un crossover con Survivor.

Famosos participarán

Como parte de la celebración por el estreno de Beast Games 2, Donaldson y Kevin Hart, pidieron a 30 famosos competir por un millón de dólares, los cuales serán donados a la caridad y para realizar obras benéficas.

El anuncio, realizado a través de Instagram, ha desatado emoción, por la curada lista de celebridades que participan, entre los que han destacado nombres como el del actor y comediante mexicano Eugenio Derbez, 5 Seconds of Summer, The Chainsmokers, Paris Hilton, una de las cantantes del éxito de Netflix, KPop Demon Hunters; entre otros. “Para celebrar el lanzamiento de ‘Beast Games 2’ el próximo miércoles, Kevin Hart y yo hemos reunido a 30 famosos para competir por un millón de dólares para obras benéficas. Este video de Youtube se publicará el mismo día que Beast Games 2”, indicóMrBeast a través de Instagram.

Uno de los ejes de esta entrega será un episodio especial en colaboración con Survivor, que contará con la participación de Jeff Probst. En ese capítulo, los concursantes enfrentarán un circuito híbrido que integrará dinámicas de ambos programas, con ajustes estratégicos durante las pruebas, incentivos dentro del juego y obstáculos físicos característicos del formato original de Survivor.