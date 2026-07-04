Derbez se quedará callado en el cine

Podrá ser una película muda la próxima historia de Eugenio Derbez, pero justo ese punto y la temática de muerte es lo que la hará universal.

Eso dice Stacy Perskie, quien se encuentra en la posproducción de DED, cinta dirigida por Carlos López Estrada (Raya y el último dragón) y en cuyo reparto se encuentran la actriz estadounidense Camila Mendes y la mexicana Arcelia Ramírez.

Trama

La nueva cinta, basada en una obra de teatro que el propio López Estrada, estrenó hace una década en Los Ángeles, sigue a un joven recién fallecido, pero que intenta cambiar su destino mientras ve a su alma gemela. “Es una película que llevamos varios años preparando; ser muda es parte de la narrativa, aunque no es compleja, es muy accesible y ha conectado emocionalmente, eso le va a dar universalidad”, considera Perskie.

El ejecutivo es una figura con una sólida filmografía. Estuvo detrás de Pedro Páramo, la ópera prima del cinefotógrafo Rodrigo Prieto; de Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, de Alejandro González Iñárritu, y Los adioses, la biopic de la escritora Rosario Castellanos.

También se ha hecho cargo de producciones hollywoodenses en su faceta de México, como 007: Spectre y Godzilla, el rey de los monstruos. En DED, Derbez y Ramírez interpretan a los padres del joven fallecido, quien a su vez es encarnado por el propio López Estrada, hijo de la productora de Carla Estrada.

La fotografía corrió a cargo de Juan Pablo Ramírez (El último vagón). “Cómo es que fue complicado para Eugenio trabajar en cine mudo es una pregunta más para él, pero lo que yo puedo decir es que logró una conexión emocional impresionante. Esperamos estrenarla este mismo año”, detalla Perskie.

Producciones en fila

La más reciente colaboración de Perskie es la versión televisiva de Man on fire, que se desarrolla en Brasil, pero realmente se filmó en México. La serie sigue la anécdota que Denzel Washington protagonizó hace dos décadas, como un fuerte guardaespaldas que debe rescatar al ser que tiene a su cuidado.

Ahora también está en la preparación de Aura, adaptación cinematográfica de la novela homónima de Carlos Fuentes, así como en la posproducción de Hombre al agua, la nueva cinta de Gael García Bernal como director. “La de Gael es una película profunda y una gran belleza, filmamos en Yucatán, en lugares espectaculares. Él me contó el proyecto e invitó, no podía decir que no tras leer el guion”, expresa el productor.

Recién Perskie aplaudió la creación de incentivos para atraer producciones internacionales a México, pues eso generará empleos. “México siempre ha atraído a producciones internacionales a lugares como Veracruz, a la Ciudad de México, ahora con esto espero que haya más, están las condiciones”, considera.