Derbez volverá a dar vida a Burro

Eugenio Derbez confirmó que participará en Shrek 5, esto tras meses de incertidumbre y dudas sobre qué pasaría con el doblaje de Burro —uno de sus personajes más queridos— en español. Y es que el reconocido actor mexicano no estaba dispuesto a participar si la producción no le permitía adaptar el guion para el público latino, pero después de un largo periodo de negociaciones logró su cometido.

“Sí. Sí, de veritas, de veritas. Me hablaron, pero ya les dije que sí. Les puse como condición que me dejaran adaptar el libreto porque ya cambió toda la directiva, no es la de antes. Y los modismos. Ya me dijeron que sí. Entonces, sí voy a estar en la película”, declaró en un encuentro con medios que tuvo en la premier de LOL: buscando talento.

Aunque Derbez no compartió más detalles al respecto, la noticia conmocionó a los fanáticos latinos de la saga, quienes han señalado en varias ocasiones que la aportación del actor al doblaje fue clave para el éxito que las películas tienen en América Latina.

Cuándo se estrena

El regreso del ogro más famoso del cine estaba programado originalmente para 2026, pero Universal Pictures y DreamWorks Animation lo pospusieron para el 30 de junio de 2027, informó Variety.

Los estudios no especificaron los motivos del ajuste, pero en los últimos meses Universal ha registrado éxitos en taquilla con otros títulos animados, tales como las sagas Mi villano favorito, junto a Minions, Cómo entrenar a tu dragón —que recientemente tuvo una adaptación live action— y Super Mario Bros., una de las cintas más exitosas de 2024.

No obstante, en febrero de 2025 se lanzó el primer tráiler de Shrek 5, desatando controversia en redes sociales en México por el cambio significativo en la animación y el desarrollo de la trama.