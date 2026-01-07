Son varios los factores que se le atribuyen a la dermatitis atópica en bebés, no es considerada una enfermedad ya que no desaparece en su totalidad una vez tratada, sino una condición crónica y que es muy común durante los primeros meses.

Uno de los principales causas de la dermatitis atópica en bebés es por predisposición genética, donde alguno de los integrantes de la familia la padece, pero además existen otros factores que la desencadenan.

Algunos son alergias alimentarias, alergia a pólenes y factores ambientales o bien, que se cuente con algún problema pulmonar como lo es el asma, por lo tanto, es importante acudir con un especialista y determinar dicho diagnóstico con el fin de recibir el tratamiento adecuado.

Síntomas de la dermatitis atópica

Aquellos bebés o niños que cuentan con dermatitis atópica poseen características peculiares que provocan que su piel sea menos hidratada de lo normal y responda de una forma más exagerada frente a cualquier tipo de agresión. Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Inflamación.

Descamación de la piel.

Brotes que aparecen de forma periódica.

Enrojecimiento en cara, mejillas, tronco, extremidades y cuero cabelludo.

Picazón.Erupciones cutáneas.

¿Cómo lavar e hidratar la piel?

Lavar, pero con suavidad. No utilizar productos que hagan mucha espuma: opta por geles espumosos especiales para bebés, aceites o geles 2 en 1.

Duchas o baños cortos de no más de 5 minutos, puesto que el agua dura reseca la piel, y asegúrate de que no esté demasiado caliente (35 °C como máximo) ya que el calor puede reactivar la inflamación.

Enjuaga bien el limpiador con agua limpia y seca con palmaditas, sin frotar.

Opta por toallas de baño suaves, lavadas con un detergente hipoalergénico, sin suavizante y secadas en la secadora, de ser posible.

Nota: Si tienes tiempo, un baño por la mañana puede refrescar y calmar a tu bebé después de una noche de sueño difícil en caso de picores.

Para tratar la dermatitis atópica en bebés es importante aplicar una crema emoliente adecuada para la piel con tendencia atópica una o dos veces al día, o en los cambios de pañal. Lo ideal es aplicarla también enseguida del baño o la ducha para mantener la piel lo más hidratada posible.

Para evitar que se rasque o haya daños en la piel, mantén sus uñas cortas con unas tijeras adecuadas.

¿Por qué debes utilizar una secadora de ropa si el bebé tiene piel con tendencia atópica?

La ropa secada a máquina es más suave y flexible que la secada al aire, lo que resulta más cómodo para las pieles frágiles, no obstante, evita tener que utilizar suavizantes que suelen contener perfumes y son, por tanto, alergénicos.

¿Qué tipo de productos de cuidado de la piel debes utilizar?

Productos hipoalergénicos: Elige siempre un producto hipoalergénico para el cuidado de la piel, se requiere una fórmula específica para minimizar el riesgo de reacciones alérgicas.

Restaurador de lípidos y antiinflamatorio: Uno de los efectos de la dermatitis atópica en bebés, es que su piel siempre es muy seca e inflamatoria, por lo que es importante utilizar un producto con acción restauradora de lípidos y antiinflamatoria desde la ducha para preparar, maximizar y completar la acción de los productos emolientes aplicados posteriormente.

Respetar el pH de la piel es fundamental: Los productos de limpieza deben tener un pH ácido, que sea ligeramente inferior a 5,5 para reducir el pH de la piel con tendencia atópica. Se recomienda utilizar productos sin jabón.

Elige una crema adecuada: Las texturas de las cremas emolientes o bálsamos emolientes que se untan son confortables e ideales para las pieles más secas; aquellas que son de leches o lociones emolientes ofrecen la sensación de frescura además de ser ligera y más adecuada para la sequedad moderada.