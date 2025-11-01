Derry, la cuna que engendró el terror

Una noche con globos rojos flotantes y el teatro principal del estudio Warner Brothers proyectando cortos de películas de inicios de los años 60 ambientaron la presentación de la serie It: bienvenidos a Derry.

El director Andy Muschietti, responsable de los filmes It (2017) e IT: capítulo dos (2019) compartió la odisea de casi cuatro años para levantar la serie de HBO Max, que estrenará este domingo. “Desde que estrenamos ‘It: capítulo dos’ platiqué con el actor Bill Skarsgard (el payaso Penny Wise) sobre si le interesaba que siguiéramos explorando los orígenes de ‘It’ y así contestar preguntas tipo: ‘¿por qué se volvió un payaso?’”, dijo.

El realizador ahondó en que, en su libro, Stephen King se muestra muy reticente a revelar las razones detrás de su monstruo, pues es así como logra crear ese halo de misterio. Sin embargo, aseguró que el escritor confía plenamente en el equipo de producción. “En mi hermana Bárbara como productora y en mí. Nos dijo ‘¡vayan y háganla!’”.

Precuela

It: bienvenidos a Derry sucede 27 años antes de los eventos de los años 80 en los que se ubica el libro de It. La intención de los realizadores es que las temporadas dos y tres sucedan en 1935 y 1908, inspirados en los breves textos que King escribió en su novela sobre la irrupción cíclica de Penny Wise en el poblado de Derry, Massachusetts.

El primer episodio presenta a un grupo de niños parecidos a la pandilla de Los perdedores de las películas de It y el punto de partida a una historia compleja y estremecedora que azota a Derry. “La serie nos dio la oportunidad de mezclar sustos con drama y un poco de comedia muy al estilo de King. Lo mejor es que vamos a explorar algo de sus otros libros para que el espectador se sienta parte de su universo”, explicó Muschietti.

Nuevo talento

Entre los actores que conforman la serie se encuentra Chris Chalk, quien interpreta a la versión joven del personaje de Dick Hallorann, futuro gerente de mantenimiento del Overlook Hotel con poderes telepáticos que aparece en El resplandor (1980).

It: bienvenidos a Derry cuenta también con las actuaciones de Taylour Page, Jovan Adepo, Blake Cameron, James Remar y Madeleine Stowe, además del emblemático Skarsgard. “Vamos a explorar más por qué Penny Wise nunca se come a los niños y únicamente los muerde. Así como su atracción hacia ellos por ser las personas más receptivas a imaginar que todo es posible”, describió Muschietti con una sonrisa de invitación.