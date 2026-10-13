Desalojan concierto de Ramón Ayala

Ramón Ayala enfrenta una enfermedad que, como consecuencia, le ha provocado una debilidad motriz en las piernas y otros padecimientos, lo que explica el motivo por el que se presentó en sillas de ruedas durante su presentación en la Plaza de Toros México.

El músico tocó el acordeón ante miles de asistentes, pero la función terminó con el apagón del sonido y las luces, así como el desalojo del público antes del cierre anunciado.

El intérprete de “Tragos amargos” también tiene antecedentes de una operación por una obstrucción causada por un tumor en el colon y problemas de presión arterial. A lo largo de su carrera, el acordeonista ha hablado sobre las afecciones físicas que enfrenta y sobre la necesidad de continuar con atención médica.

La información sobre sus padecimientos cobra atención después de la presentación en Ciudad de México, donde Ayala apareció sobre el escenario en una silla de ruedas. El artista no logró despedirse de los asistentes ni concluir el repertorio previsto para la noche.

Estado de salud

El pasado 18 de septiembre de 2026, Ramón Ayala reveló que pasó varios días internado por un cuadro de neumonía. El cantante explicó que su estado de salud lo obligó a recibir atención hospitalaria antes de retomar sus compromisos profesionales.

La neumonía es una de las afecciones más recientes que ha enfrentado. El problema respiratorio se suma a otros diagnósticos que han marcado su trayectoria y que han limitado su movilidad en algunos momentos.

Durante esa aparición, Ayala también habló de las caídas que ha sufrido por la falta de fuerza en las piernas. El músico comparte una reflexión sobre su recuperación: “Estamos pidiéndole a Dios”.

La hospitalización ocurre semanas antes de su concierto de despedida. Aunque logró subir al escenario y tocar el acordeón, la condición física del intérprete llama la atención entre sus seguidores por el uso de la silla de ruedas. La diabetes también forma parte de los padecimientos crónicos que Ramón Ayala ha enfrentado. La enfermedad puede afectar distintos sistemas del cuerpo y requiere vigilancia médica constante, en especial cuando existen otros problemas de salud.

El cantante no ha detallado públicamente todos los tratamientos que sigue ni el grado de control de la enfermedad. La diabetes aparece entre los diagnósticos que han influido en su condición física durante los últimos años.

A sus 80 años, el músico mantiene actividades en los escenarios pese a las complicaciones médicas. Su carrera suma 113 producciones discográficas y más de siete décadas vinculadas al regional mexicano con Los Bravos del Norte y como solista.