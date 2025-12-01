Desaparecerá el autobús de Fortnite

Fortnite al igual que la mayoría de los battle royale, tiene un modo clásico para comenzar la partida: el jugador decide dónde y cuándo caer desde las alturas. A través de un autobús volador, los 100 usuarios eligen puntos en el mapa para establecer su estrategia. Sin embargo, parece que esto podría cambiar drásticamente para el Capítulo 7, ya que reportes señalan que el icónico vehículo sería reemplazado por un tsunami con rutas preestablecidas, eliminando la opción de elegir el punto de inicio

Esta información ha sido difundida por varios creadores de contenido y páginas dedicadas a las novedades de Fortnite. Tal es el caso de Hypex, una cuenta especializada en filtrar contenido del battle royale de Epic Games en X, que señala que el autobús será sustituido por un tsunami en el que los usuarios surfearán para comenzar la partida.

Esta ola gigante daría puntos de descenso preestablecidos y aleatorios en cada partida, forzando a los usuarios a optar por una estrategia más improvisada. De ser cierto, esto cambiaría por completo una mecánica que ha estado presente desde los inicios del juego y que, tras ocho años, sería modificada. No obstante, Epic Games no ha confirmado este cambio para su battle royale.

Un antes y undespués en Fortnite

Hablamos de una modificación sin precedentes en el título. Anteriormente, los usuarios podían planificar su estrategia basándose en dónde caerían al comienzo, incluso improvisando en el aire si veían que otro escuadrón decidía aterrizar en el mismo punto. Si el reporte es verídico, ahora el juego tomaría la iniciativa de escoger el punto de caída para cada jugador, lo que transformaría por completo la forma en que inicia cada partida.

Además, el personaje usaría una tabla para surfear esta ola gigante, por lo que también se especula sobre la llegada de cosméticos relacionados con dichas tablas. Esto ya sucedió con el ala delta de Fortnite, donde su apariencia se puede personalizar sin que influya en su funcionamiento.

No estaría del todo eliminado

Aunque varios reportes sugieren la llegada de este tsunami para reemplazar al autobús, otros aseguran que se trataría de una mecánica temporal y exclusiva del Capítulo 7. Por lo tanto, es posible que sea tan solo un evento o modo de juego especial, más que un cambio radical al sistema que lleva años establecido.

En cuanto a la llegada del Capítulo 7 de Fortnite, este está programado para comenzar el 29 de noviembre, es decir, justo después de la Hora Cero que marcará el fin del Capítulo 6 del battle royale. El nuevo capítulo traerá consigo nuevas skins como las de Regreso al futuro y Kill Bill, entre otras sorpresas.

Fortnite se encuentra disponible en Xbox Series XS, Xbox One, Playstation 5, Playstation 4, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC y dispositivos IOS y Android, desde la Epic Games Store, en ciertas regiones.