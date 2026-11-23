Durante la alfombra roja de los premios GQ Men of the Year 2026, la DJ y productora musical Mariana BO puso fin a las especulaciones y habló de su relación con José Eduardo Derbez. “Claro estamos saliendo, nos estamos conociendo, es muy caballeroso, no estaría saliendo con él sino fuera tan caballeroso, me gusta la gente de mentes brillantes. Estoy feliz”, declaró.

Admiración

En su encuentro con la prensa, Mariana BO también fue cuestionada sobre la familia del comediante y si ya había tenido oportunidad de conocer a su madre, la actriz Victoria Ruffo. Y aunque aclaró que aún no ha convivido con ella, expresó su admiración por su trayectoria. “Son una familia de las más ‘tops’ de Latinoamérica, de lo que es el cine… Pero a ella no la conozco todavía. Soy fan. Victoria es una ‘top’, es una chingona, al igual que su hijo”, declaró.

Aunque la DJ reconoció que existe una conexión especial, descartó que actualmente sean novios formales.