Desconocía situación de Sasha

El caso de Sasha Sokol es uno de los más sensibles y mediáticos que se han registrado en la escena musical nacional, conmocionando a millones cuando en 2022 la cantante decidió levantar la voz en contra de Luis de Llano.

El productor de Timbiriche mantuvo una “relación” con la joven durante cuatro años, ante lo cual muchos se preguntaron por la intervención de otros adultos cerca de los pequeños como Memo Méndez Guiu, compositor de la agrupación.

El hombre que este 22 de octubre recibió el galardón como Gran Maestro de la Sociedad de Autores y Compositores de México en la gala Éxito SACM 2025, habló del caso y aseguró que él no tenía conocimiento ya que solo convivía con Sasha y compañía en el estudio de grabación. “Yo no tenía conocimiento, porque solamente convivía con los Timbiriches dentro de los estudios de grabación y jamás conviví con ellos fuera de eso, nunca estuve en las grabaciones de televisión, ni en sus conciertos”, afirma.

Memo además señala que se enteró del caso en contra de Luis de Llano junto al resto de México cuando la noticia se hizo pública, momento en el que le ofreció su apoyo incondicional a Sasha Sokol. “A Sasha yo le mandé un mensaje cuando supe de esto, mandándole mi apoyo como amigo, mi cariño y toda mi fuerza para que saliera de la mejor forma en esta situación tan difícil para ella”, comenta.