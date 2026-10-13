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Descubre los sabores de Thalo en Chiapas

Octubre 13 del 2026
Descubre los sabores de Thalo en ChiapasInauguración de Thalo
Descubre los sabores de Thalo en ChiapasInauguración de Thalo
Descubre los sabores de Thalo en ChiapasInauguración de Thalo

Entre música de marimba y degustaciones se llevó a cabo la inauguración de Thalo, Helados de Yogurt Griego, una empresa cien por ciento chiapaneca que fusiona sabores del Mediterráneo con productos regionales. Ubicada en Chiapa de Corzo, a unos pasos del malecón y frente al templo de Santo Domingo de Guzmán, esta nueva propuesta ofrece helados, café, postres y una gran variedad de toppings, además de espacios climatizados, internet gratuito y rincones instagrameables. Entre sus especialidades destacan el Thalo Especial, elaborado con miel de abeja añeja, aceite de oliva y queso bola, así como la versión de piña colada con coco rallado. Bajo el lema “Florece el momento”, invitan a probar estas y otras delicias.

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