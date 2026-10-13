Descubre los sabores de Thalo en Chiapas

Entre música de marimba y degustaciones se llevó a cabo la inauguración de Thalo, Helados de Yogurt Griego, una empresa cien por ciento chiapaneca que fusiona sabores del Mediterráneo con productos regionales. Ubicada en Chiapa de Corzo, a unos pasos del malecón y frente al templo de Santo Domingo de Guzmán, esta nueva propuesta ofrece helados, café, postres y una gran variedad de toppings, además de espacios climatizados, internet gratuito y rincones instagrameables. Entre sus especialidades destacan el Thalo Especial, elaborado con miel de abeja añeja, aceite de oliva y queso bola, así como la versión de piña colada con coco rallado. Bajo el lema “Florece el momento”, invitan a probar estas y otras delicias.