Descubren altar tolteca en Tula

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reportó el hallazgo de un altar y ofrendas a las afueras de la Zona Arqueológica de Tula, en el estado de Hidalgo, en medio de las obras del Tren de Pasajeros Ciudad de México-Querétaro.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia gubernamental, estos vestigios contribuirán a comprender mejor la traza urbana de Tula, que era la antigua capital de los toltecas.

En los tres lados del nivel inferior del altar se hallaron ofrendas de restos óseos humanos, que consisten en cuatro cráneos y huesos largos, presuntamente fémures. Asimismo, encontraron vasijas de cerámica, fragmentos de obsidiana y navajillas.

Se detalló que este descubrimiento posiblemente corresponde a la fase Tollan de la antigua metrópoli (900-1150 d. C.) y se localizó cerca del área conocida como Tula Chico, dentro de la Zona de Monumentos Arqueológicos de Tula, a 300 metros de la barda perimetral del sitio patrimonial, en las labores de registro y excavación en el derecho de vía del Frente 5. “En el arranque del altar había dos cráneos, uno orientado hacia la parte superior y otro hacia el suroeste. Conforme descendieron los niveles, se detectó un apisonado con un estucado, posiblemente de cal con arena, y debajo de este se encontraron las otras dos osamentas incompletas”, agregó el INAH.

Dimensiones

De acuerdo con el coordinador del proyecto del salvamento arqueológico, Víctor Francisco Heredia, el altar mide aproximadamente un metro por lado, su sistema constructivo tiene un arranque de piedra careada y debió tener, por lo menos, tres cuerpos bajos, sin escalinatas.

Heredia indicó que el primero es una base de cantera, aparentemente andesita, con bloques que no pasan de los 10 centímetros en la cara externa; el segundo cuerpo también posee una serie de lajas modulares del mismo material, y la parte superior “está rematada con algunos cantos rodados y roca de basalto”.

Sin embargo, descartó que haya probabilidad de encontrar esqueletos completos porque, dijo, quizá solo se hayan ofrendado esas partes de los individuos. Según el Instituto Nacional, estos restos serán registrados y se enviarán al laboratorio de antropología física del proyecto, en el Estado de México, en donde se determinará edad, sexo, patologías óseas e incluso si fueron decapitados, debido a que uno de los cráneos “aún parece unido con la columna vertebral”.

En este hallazgo también se detectaron restos de muros, cuyos arranques se encuentran en el primer apisonado, por lo que se infiere que el altar se encontraba al centro de un patio. “Suponemos que fueron o habitaciones o un contexto de élite, o de grupos de jerarquía mayor, restos de palacios que pudieron haber existido en el lugar. Sabemos que a los extremos de Tula había barrios de clases altas y medias, y mucho más alejados, los de la gente común”, explicó el arqueólogo.

La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, afirmó que este descubrimiento confirma la importancia del trabajo arqueológico preventivo para proteger, estudiar y conservar vestigios fundamentales de la historia de nuestro país. “Cada descubrimiento como este amplía el conocimiento sobre una de las grandes civilizaciones de Mesoamérica y refuerza una convicción central de nuestra política cultural: el patrimonio arqueológico de México es la memoria de nuestros pueblos”, expresó Curiel de Icaza.