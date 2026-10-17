Descubren el sueño más bonito

Rodeados del amor de sus familiares, Alejandra y Ángel vivieron uno de los momentos más emocionantes de esta etapa al compartir la esperada revelación de su bebé. Entre sonrisas, abrazos, nervios y mucha ilusión, la pareja disfrutó una celebración llena de cariño, en la que sus seres queridos se unieron para descubrir junto a ellos una noticia que marcará sus vidas para siempre. Fue una reunión inolvidable, llena de amor y esperanza por la llegada de ese ser que desde ahora ya ocupa el lugar más especial en sus corazones