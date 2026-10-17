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Descubren el sueño más bonito

Octubre 17 del 2026
Descubren el sueño más bonitoAlejandra y Ángel, felices
Descubren el sueño más bonitoÁngel, Alejandra, Camila y Darwin
Descubren el sueño más bonitoJunto a Wendy, Anahí y Mauricio

Rodeados del amor de sus familiares, Alejandra y Ángel vivieron uno de los momentos más emocionantes de esta etapa al compartir la esperada revelación de su bebé. Entre sonrisas, abrazos, nervios y mucha ilusión, la pareja disfrutó una celebración llena de cariño, en la que sus seres queridos se unieron para descubrir junto a ellos una noticia que marcará sus vidas para siempre. Fue una reunión inolvidable, llena de amor y esperanza por la llegada de ese ser que desde ahora ya ocupa el lugar más especial en sus corazones

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