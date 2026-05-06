Designan a Scott Yoo como director

El director y violinista estadounidense, Scott Yoo (Tokio, 1971) fue designado como director titular de la Orquesta Filarmónica de la Unam (Ofunam).

La gestión de Yoo iniciará en enero de 2027. Su designación se da después de un proceso llevado a cabo por la Dirección General de Música con la participación activa de los atrilistas de la Ofunam, según el boletín que da a conocer la noticia. “En este proceso se determinó que el perfil y la trayectoria del también divulgador de la música son idóneos para ocupar la titularidad de la agrupación de la máxima casa de estudios del país”, se lee en el comunicado oficial.

En los últimos años, Yoo se ha desempeñado como el director principal de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. También ha sido director musical del Festival Mozaic y fundador del festival Medellín Festicámara.

Además, es el presentador y productor de la miniserie Now Hear This del Public Broadcasting Service de Estados Unidos, que ha estado nominada al premio Emmy.

En 2026, la Ofunam celebra sus 90 años.