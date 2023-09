Deslumbra en los MTV Video Music Awards

La gran noche de los MTV Video Music Awards 2023 se celebró el miércoles y Shakira apostó por inspirarse en un look que ya lució en 2001 con el que demostraba una vez más que el dorado es su color. La cantante recibió el galardón Video Vanguard Award y subió al escenario para condensar en 10 minutos su extensa carrera musical de 30 años, una performance con la que se alzaría como reina de la noche más allá de su premio.

La colombiana de 46 años deslumbró no solo por su talento si no por los looks que eligió con los que lucía unos espectaculares abdominales oblicuos que han captado toda nuestra atención.

Su atuendo de Versace dejaba al descubierto su potente escote fuerte gracias al corte corazón, y sus aberturas laterales demuestran que tienen uno oblicuos impresionantes que conserva desde que la conocemos. La colombiana estaba imponente y no solo deslumbró con un vestido dorado sino que también impresionó con un modelo en azul con el que también lució su marcado abdomen.