Desmantelan Cultura Comunitaria

Los Semilleros Creativos son los grupos más visibles de Cultura Comunitaria.

La austeridad republicana instaló su segundo piso en Cultura Comunitaria. La reducción presupuestal a este programa, que fue insignia en el anterior sexenio, ya provocó que alrededor de 30 personas se quedaran sin empleo.

Despidos

Los primeros despidos del año responden a la instrucción, desde la Secretaría de Cultura, de desaparecer los enlaces estatales que operaban en la coordinación de 418 Semilleros Creativos.

Los Semilleros son los grupos más visibles de Cultura Comunitaria, los conforman 14 mil 801 niñas, niños y jóvenes que a través de talleres aprenden disciplinas artísticas como música, pintura, teatro y fotografía. Esta población fue llevada en varias ocasiones para amenizar la conferencia matutina del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y participaron en la Conferencia Mundial Unesco-Mondiacult 2022.

Los Semilleros tienen presencia en 299 municipios de los 32 estados del país, y el desmantelamiento presupuestal que enfrentan hará que los docentes o talleristas asuman labores administrativas, es decir, que trabajen más por el mismo sueldo.

“Los enlaces estatales ayudaban a gestionar diversos procesos, tanto con Secretaría de Cultura federal como con las instituciones locales, por ejemplo, gestionar las sedes para eventos ya que si éstas tenían un costo nosotros lográbamos una colaboración, también tramitar permisos del uso del espacio público y generar capacitaciones”, señala en entrevista un enlace estatal afectado que habla desde el anonimato.

El presupuesto que este año recibió la Dirección General de Vinculación Cultural, encargada de la operación de Semilleros Creativos, fue de 331 millones 285 mil 79 pesos, 26 millones de pesos menos que en 2024 y 599 millones de pesos menos que en 2019, año que mayor asignación de recursos tuvo dicha área.

La gestora afectada comenta que una de las tareas de los enlaces estatales era dar seguimiento a trámites administrativos de docentes y promotores, dos figuras que existen en cada Semillero.

“También dábamos seguimiento a los permisos de uso de imagen e inscripciones, hacíamos supervisión en campo y coordinábamos eventos como muestras estatales, Tengo un sueño en los estados y Tengo un sueño en el Auditorio Nacional”, detalla.

¿Qué justificación les dieron para no seguir en el programa?

El tema fue muy ambiguo. Nos habían pedido papeles y se comentó que existía un tema de reducción presupuestal mínima. Se realizó una reunión de cierre de año y se nos dijo que continuaríamos este 2025, pero de repente, de último momento, se nos convocó a otra reunión para manifestarnos que por instrucciones de más arriba ya no habría figuras estatales, entonces nos invitaron a sumarnos a los semilleros existentes para continuar con el proyecto.

Lo que notamos es un retroceso para el programa. Los enlaces son figuras que articulan acciones en territorio, no obstante, invitarnos a ser docentes y promotores significa que al final haremos una doble función porque tendríamos que ser, al mismo tiempo, la figura de docente o promotor y enlace.

No solo a los enlaces estatales se les comentó que ya no trabajarían, sabemos que al equipo central de Cultura Comunitaria (personal de la Dirección General de Vinculación Cultural) también se les dijo que no continuarían.

¿Cuáles son los retos para los Semilleros?

Una sobrecarga de trabajo para docentes y promotores, ahora tendrán que desarrollar sus labores más las tareas de los enlaces porque esas funciones no se sustituyen, la coordinación entre Semilleros continúa, lo mismo eventos estatales y nacionales, seguimientos administrativos con Secretaría de Cultura... La sistematización de los procesos recaerá en los Semilleros o en el equipo central de Cultura Comunitaria.

No sé si ello afecte la contratación de docentes o promotores, no sé si les reducirán salarios o ya no habrá nuevos Semilleros, lo desconozco. La realidad es que hacer el mismo trabajo con menos personal es inviable.

Anuncio

La desaparición de enlaces estatales tiene resonancia con un anuncio hecho por la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza: la creación de la Dirección de Formación y Gestión Cultural que dirigirá Lucina Jiménez. Es decir, mientras se anuncia que habrá un área destinada a gestión cultural, la primera acción de reestructura es desaparecer personas dedicadas a la gestión.