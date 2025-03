Desmienten rivalidad entre dinastías

En el mundo de la música ranchera, pocas familias han logrado construir un legado tan sólido como el de los Aguilar y los Fernández. Por ello, no es raro que a lo largo de sus trayectorias hayan surgido comparaciones entre ambas y existan especulaciones sobre una posible rivalidad. Ahora, Pepe Aguilar decidió poner fin a estos rumores y aclarar su relación con la dinastía Fernández.

En una reciente entrevista con Javier Paniagua, el hijo de Antonio Aguilar habló sobre este tema que los ha perseguido durante años, incluso cuando su famoso padre aún vivía: “Hay tanta rivalidad, no tanta rivalidad, hay tanta competencia como la hay con cualquier otro artista. O sea, yo quiero tocar en cualquier lugar y voy a matar para llegar ahí e igual los Fernández, Jiménez o los que me digas”.

Si bien reconoció que existe una competencia, negó que haya un tema personal o una mala interacción con Alejandro Fernández y su familia, pues destacó que “El Potrillo” es una gran inspiración para seguir con su propio trabajo. “Así como algo personal, nunca en la vida. De mi parte, no, ni de la de mi papá. Había una competencia encarnizada. Bendito sea Alejandro Fernández. Cada que lo veo que saca un disco es una motivación y viceversa”, añadió.

Pepe no se mostró incómodo con esta competencia; de hecho, considera que es un fenómeno sano en la industria, ya que impulsa a los artistas a salir de su zona de confort. “Es normal que exista eso porque te aburrirías, pero de repente, además de la vocación y que lo hagas por amor, necesitas esa comparativa”, concluyó.

Controversia

En 2023, la dinastía Fernández dio de qué hablar luego de que, durante una presentación de Alejandro y su hijo Alex en septiembre, hicieran un comentario sobre los Aguilar.

En pleno escenario, cuando el intérprete de “Me dediqué a perderte” presentó a Alex, solo mencionó su nombre sin agregar su apellido. Segundos después, dijo “Fernández” para completarlo: “Ni modo que Aguilar, pendejo”, replicó. El momento provocó algunas risas en la audiencia, y el cantante remató con: “Ahí sí me preocuparía mucho”.

En aquel entonces, Pepe también lo tomó con humor cuando fue cuestionado por la prensa y recalcó que no hubo mala intención en el comentario: “A mí me pareció súper buena onda de parte de Alejandro que haya dicho eso. Por Dios, a mí me pareció como algo hasta buena onda de su parte, o sea, pudo haber dicho lo que sea y lo único que hace (es que) pone a las dos familias en el mismo nivel, y las pone como dos referentes... Está chistoso”.