“Despacito” hace historia en Billboard

Casi una década después de su lanzamiento, “Despacito” demuestra que su impacto está lejos de desaparecer. El éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, con la participación de Justin Bieber en el remix, fue colocado por Billboard en el primer lugar de su ranking histórico Greatest of All Time Hot Latin Songs, que reúne las canciones más destacadas de los 40 años de esta lista.

Lanzado en 2017, el tema se convirtió en un fenómeno mundial que trascendió las barreras del idioma y llevó la música latina a nuevas audiencias. Su permanencia en la cima y su alcance internacional lo consolidaron como uno de los grandes referentes del pop latino contemporáneo.

Un éxito que no se olvida

La vigencia de la canción también se refleja en las plataformas digitales, donde supera los 2 mil 229 millones de reproducciones en Spotify, de acuerdo con cifras reportadas recientemente.

El reconocimiento de la lista Billboard también incluye a Luis Fonsi con “No me doy por vencido”, éxito de 2008 que ocupa el octavo lugar.