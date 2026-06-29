Despedidas y cuentas pendientes

Desde su estreno en 2013, El Señor de los Cielos marcó un antes y un después en la televisión al poner a un capo como protagonista. Nueve temporadas después, la historia de Aurelio Casillas, interpretado por Rafael Amaya, llegará a su fin el próximo 7 de julio.

“Esto es para mí un principio, más que el fin de un ciclo, porque todo lo pasado desde la primera temporada hasta la décima, ha sido aprendizaje y un viaje que me ha enseñado qué debo y qué no debo hacer”, expresó el actor durante la presentación de la última temporada.

Para Carmen Aub, despedirse de Rutila Casillas, la hija de El Señor de los Cielos, no es sencillo. Ella durante 12 años creció junto al personaje, por lo que siente que ambas evolucionaron al mismo tiempo.

“Rutila me enseñó a reinventarme, porque ella ha tenido que hacerlo muchas veces al ser una Casillas. Cuando yo estoy pasando adversidades me digo, ¿qué más tengo que hacer?”, comentó Aub, quien señaló que al terminar las dos semanas de grabaciones que aún les faltan, se enfocará en su maternidad.

Refuerzos

Quien se integra a la historia en estos episodios finales es Sandra Echeverría, quien interpreta a la fiscal María José Huertas, quien se convertirá en la némesis para Aurelio Casillas. “Es un personaje que impone, que es muy dura con todos y que viene a poner orden. No me gusta para nada hacer personajes de mujeres sumisas y débiles, porque yo quiero que las chicas tengan en la pantalla ejemplos de mujeres fuertes que son independientes, que pueden lograr sus sueños y pueden poner límites cuando se necesite, porque es lo que yo trato de transmitir también como persona y actriz”, indicó Echeverría.