“Despertares” acerca la danza

El lenguaje del cuerpo rompió la barrera del idioma, y 10 mil personas quedaron fascinadas con lo que vieron en el escenario del Auditorio Nacional cuando el bailarín mexicano Isaac Hernández y algunos de los mejores bailarines del mundo ofrecieron la edición número 11 del espectáculo “Despertares”.

Se trata de un show qué Isaac y sus hermanos, Esteban, quien también es bailarín, y Emilia, idearon con el fin de acercar la danza al público mexicano, quitando el prejuicio de que es un arte elitista; para lo cual reunió a los bailarines de los mejores ballets del mundo.

Este año se contó con la participación de estrellas que vienen de la Ópera de París, la Scala de Milán, English National Ballet, American Ballet Theatre, New York City Ballet, San Francisco Ballet, Ghetto Funk Collective y el International Guest Artist, además de los artistas Lil Buck, Francesco Tristano y Chey Jurado.

La gala comenzó con el anfitrión, el bailarín mexicano Isaac Hernández, quien acompañado de la bailarina californiana Jasmine Jimison, dieron ejemplo de técnica, elegancia y belleza, al ejecutar algunos números de Giselle, momento que les dio un prolongado aplauso del público.

Actividades

Pero “Despertares” no es solo una gala de danza, y eso fue lo que mostraron en una proyección donde se vio a Isaac impartiendo una conferencia en el Lunario, dando una clase magistral en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), y poniéndose al frente de los preparativos para la función en el Auditorio Nacional, donde hubo tiempo para que el elenco internacional, conviviera y disfrutara un momento de esparcimiento en una taquería “chilanga”.

La belleza de la danza no es solo para el ballet, ritmos como el funk también hicieron acto de presencia. Los integrantes de la compañía Ghetto Funk Collective demostraron qué las historias contadas con el movimiento del cuerpo, también puede darse en las calles, y con el número “It’s on the one” llevaron al público a disfrutar del funk.

También se dieron el permiso de improvisar, después hicieron un poco de breakdance y free style haciendo que el público formará parte de esta dinámica; esto hizo que la gente conectara con ellos.

Uno de los más complejos fue el que presentó el bailarín Chey Jurado, el cual tituló “Asceta”, el cual fue el claro ejemplo de lo que es el domino del cuerpo, al hacer torsiones, giros y saltos, mientras el pianista Francesco Tristano tocaba una hipnótica melodía.

Isaac Hernández mostró que en el ballet no todo es exactitud en las ejecuciones o extensiones perfectas, sino libertad al moverse y conectar con la pareja, que esta vez fue Nikisha Fogo, con quien presentó el número “Blake works I”.

El broche de oro de esta gala fueron los hermanos Hernández danzando juntos al ritmo de “My way”, un tema que se hiciera famoso en la voz de Frank Sinatra y con el que dejaron de manifiesto por qué son de los bailarines más respetados del medio.