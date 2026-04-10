Despide a Michael Patrick

Con una foto del día de su boda, Naomi Sheehan se despidió de su esposo Michael Patrick, conocido por al serie Game of Thrones y quien murió a los 35 años mientras se encontraba en cuidados paliativos. Patrick padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

El actor y escritor irlandés se casó con Naomi en 2023, el mismo año en el que fue diagnosticado con ELA, una enfermedad degenerativa e incurable que afecta los nervios encargados del movimiento y provoca la pérdida progresiva de la función muscular.

En la imagen la pareja aparece sonriente y de la mano, la ceremonia de hace dos años fue una celebración muy romántica y familiar.

Emotivo

Su esposa, Naomi Sheehan, dio a conocer la noticia el miércoles 8 de abril a través de Instagram, donde detalló que el intérprete, quien tuvo una aparición en la sexta temporada de Juego de Tronos, falleció mientras se encontraba en cuidados paliativos. “Anoche, Mick falleció en un hospicio en Irlanda del Norte”, escribió Sheehan. También explicó que el diagnóstico le fue dado el 1 de febrero de 2023 y que ingresó al centro médico diez días antes de su muerte, donde recibió atención especializada.

Aseguró que actor murió en tranquilidad, acompañado por sus seres queridos. Naomi Sheehan confesó el gran dolor que sienten ella y la familia por la pérdida, sin embargo, destacó que Mick fue una inspiración para todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo.