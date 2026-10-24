Despiden a actor de Shazam!

Michael Gray, quien alcanzó la fama en los años 70 como Billy Batson en la serie de televisión Shazam!, murió el 16 de octubre en Palm Desert, California, a los 75 años. Su publicista confirmó el fallecimiento a TMZ y señaló que ocurrió por causas naturales, luego de que su salud se deteriorara.

Aunque a lo largo de su carrera participó en distintas producciones de televisión, fue su papel en Shazam! el que definió su trayectoria y terminó por encasillarlo. Gray se convirtió en un rostro familiar para toda una generación que lo recuerda como el joven capaz de transformarse en el Capitán Marvel con solo pronunciar una palabra mágica.

Fama

El salto a la popularidad llegó en 1974, cuando fue elegido para protagonizar Shazam!, la serie de CBS basada en el personaje de DC Comics, durante tres temporadas, interpretó a Billy Batson, un adolescente que recorría el país en una autocaravana junto a su mentor y que, al decir “¡Shazam!”, adquiría los poderes necesarios para convertirse en superhéroe y combatir el mal.

La producción lo transformó en un ídolo juvenil de la década, su popularidad llegó a las revistas para adolescentes, como Tiger Beat, donde su imagen alimentaba el entusiasmo de sus seguidores, sin embargo, el éxito también tuvo un costo: el público terminó asociándolo principalmente con Billy Batson, una etiqueta difícil de dejar atrás cuando buscó desarrollar otras facetas como actor.