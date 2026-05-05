﻿﻿
SÍGUENOS
GenteShow

Despiden a Alex Ligertwood

Mayo 05 del 2026

Alex Ligertwood, quien por más de una década fue la voz de la legendaria banda Santana (fundada por el mexicano Carlos Santana) murió el pasado 30 de abril a los 79 años.

La noticia fue dada a conocer este fin de semana por su esposa, Shawn Brogan, a través de un emotivo mensaje que publicó en su cuenta de Facebook, y en el que reveló que murió en paz y al lado de Bobo, su fiel mascota. “Alex era muy querido por muchos. Si lo conocías, lo querías. Conmovió a muchísimas personas con su extraordinaria voz. Era pura pasión y entrega”, escribió junto a varias fotografías del cantante escocés.

Brogan añadió que la música acompañó a Alex hasta sus últimos días. Incluso, explicó, subió al escenario hace apenas unas semanas. “Lo que más amaba era hacer música, cantar y compartir su talento. Estoy agradecida por ello. Lo hizo a su manera, en sus propios términos, hasta el final”, añadió en el mensaje, que cerró con una despedida: “Siempre te amaré, mi dulce Alex”.

﻿