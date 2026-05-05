Despiden a Alex Ligertwood

Alex Ligertwood, quien por más de una década fue la voz de la legendaria banda Santana (fundada por el mexicano Carlos Santana) murió el pasado 30 de abril a los 79 años.

La noticia fue dada a conocer este fin de semana por su esposa, Shawn Brogan, a través de un emotivo mensaje que publicó en su cuenta de Facebook, y en el que reveló que murió en paz y al lado de Bobo, su fiel mascota. “Alex era muy querido por muchos. Si lo conocías, lo querías. Conmovió a muchísimas personas con su extraordinaria voz. Era pura pasión y entrega”, escribió junto a varias fotografías del cantante escocés.

Brogan añadió que la música acompañó a Alex hasta sus últimos días. Incluso, explicó, subió al escenario hace apenas unas semanas. “Lo que más amaba era hacer música, cantar y compartir su talento. Estoy agradecida por ello. Lo hizo a su manera, en sus propios términos, hasta el final”, añadió en el mensaje, que cerró con una despedida: “Siempre te amaré, mi dulce Alex”.