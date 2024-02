A finales de enero pasado se dio a conocer que TV Azteca había prescindido de los servicios del periodista Ernesto Hernández Villegas, colaborador de Ventaneando. La noticia se dio en un clima de controversia, pues se sugirió que el asistente de Pati Chapoy abandonaba la televisora en malos términos, por ser señalado supuestamente por haber cometido actos de abusos sexual a compañeros más jóvenes que él y, ahora, se suma la versión que también robó millones de pesos.

La noticia de la salida de Hernández Villegas fue difundida por Gustavo Adolfo Infante, el pasado 27 de enero. TV Azteca habría tomado la decisión por las presuntas acusaciones de acoso que existían en contra de Ernesto, de quien destacó que fue su compañero en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

Aunque el periodista nunca estuvo frente a la pantalla, también se ha dicho que era un elemento muy importante dentro del programa de espectáculos, porque fungía como el asistente de Chapoy, con quien además aseguran que sostenía una amistad de años, pero cuando se produjo el despido de Ernesto, la conductora no emitió ningún comentario públicamente.

Ahora, una fuente con la que conversó TVNotas asegura que a pesar de la relación tan estrecha que existía entre los dos, Pati prefirió quedar al margen de la situación, debido a que Hernández Villegas era acusado no solo de acoso sexual, sino también por robo, abuso de confianza y hostigamiento laboral. Tras evidenciarse el aparente comportamiento del periodista, aseguran que el comunicador tuvo que abandonar las instalaciones de la televisora escoltado por un grupo de seguridad.

De acuerdo con la publicación de la revista, Chapoy temió que la mala imagen que Ernesto se granjeó también la afectara a ella, por lo que luego de que se produjera su despido, el pasado 18 de enero, lo bloqueó de todas las redes sociales y limitó toda comunicación con quien fuera su colaborador por más de 20 años.

Esta no es la única versión que apuntaría a los supuestos motivos que habrían impulsado el despido del periodista, en la misma nota TVNotas expone que, hay quien sugiere que, en realidad, su salida fue orquestada por Rosario Murrieta y la productora de Ventaneando, Iyari González, quienes sostenían un trato ríspido con el asistente de Chapoy.

Las diferencias entre Murrieta, González y Hernández Villegas —explican— se debía a que el periodista se encontraba impulsando las carreras de Pati, Pedro Sola y Daniel Bisogno de forma alterna al proyecto de TV Azteca, consiguiéndoles contratos con marcas, lo que no habría parecido a ninguna de ellas.

En este sentido, también se dice que ya actuó legalmente contra el programa, pues cuenta con pruebas que tentativamente revelaría y, las cuales, dejarían muy mal paradas no solo a Rosario y Murrieta, sino también a Pati, con quien aparentemente estaría muy molesto por no haber intercedido para que no perdiera su empleo.