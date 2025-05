Despiden a Aurora Clavel, a sus 89 años

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) informó que falleció la actriz Aurora Clavel, a la edad de 89 años, en la Ciudad de México. En su mensaje en redes sociales, detalló que la actriz oaxaqueña fue miembro de su sindicato y formó parte de la entonces Comisión de Honor y Justicia de la ANDA. “Nuestras condolencias a sus familiares, amigos, amigas, compañeros, compañeros. Descanse en paz”, expreso la agrupación.

Trayectoria

Teodora Gloria Clavel Gallardo, conocida como Aurora Clavel, nació en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, el 14 de agosto de 1936; además de actriz, también fue profesora de actuación.

Participó en alrededor de 60 películas, en 41 telenovelas y siete series. Las producciones en las que apareció fueron tanto mexicanas como estadounidenses; en estas últimas destacan The Wild Bunch, Pat Garrett & Billy the Kid y The Mosquito Coast.

Entre las películas mexicanas se encuentran La soldadera, ¿Pedro Infante vive? y Vagabunda; y en telenovelas como Soy tu dueña, Un camino hacia el destino, Rosario, Yo no creo en los hombres, Mentir para vivir y Alborada.

En Oaxaca fue homenajeada como Hija Predilecta de Pinotepa Nacional y Mujer del Año.