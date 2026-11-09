Despiden a Charles F. Porter

El actor Charles F. Porter, conocido por sus participaciones en exitosas series como Dr. House y Bones, murió el pasado 2 de noviembre a los 47 años, luego de enfrentar durante 17 años y medio el linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático.

La noticia fue confirmada por su esposa, Candice Tab-Porter, quien a través de un comunicado difundido por The Hollywood Reporter informó que el histrión falleció en su casa de Calabasas, en el condado de Los Ángeles, acompañado por ella, su cuñada y su mejor amigo William L. Hill.

Dedicatoria

Tras la muerte del también productor de Finding faith, su esposa compartió un emotivo mensaje de despedida en redes sociales, en el que recordó los 18 años de vida que construyeron juntos, el amor que los unió y las enseñanzas que permanecerán en ella y en sus dos hijas, Layla Rose, de 9 años, y Juliette Jasmine, de 6.

“Con el corazón profundamente entristecido, comparto la noticia del fallecimiento de mi esposo, Charles Frederick Porter. Me siento honrada de haber estado a su lado durante los increíbles 18 años que compartimos; creo firmemente que Dios nos unió por una razón”, escribió.

El actor y productor Charles F. Porter participó en películas como Celtic pride (1996) y Peppermint, además de protagonizar Wendell Scott: a race story (2011), donde interpretó al pionero piloto afroamericano de Nascar.