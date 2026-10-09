Despiden a hija de Paquita la del Barrio

Martha Elena Martínez Viveros, hija de Paquita la del Barrio, murió a sus 47 años, informó el Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, de donde madre e hija eran originarias. Hasta el momento se desconoce el motivo de su deceso, el cual tuvo lugar solo un año y medio después de que la cantante de “Rata de dos patas” falleciera, en febrero de 2025. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias y nos solidarizamos con su familia, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida, nos unimos a la pena que embarga a sus seres queridos en momentos difíciles, descanse en paz”, reza el comunicado.

La noticia fue confirmada momentos después en las redes sociales de la cantante. La hija de Paquita fue velada en la funeraria Parque Memorial, Bosques del Recuerdo, en Veracruz. Martha Elena es hija adoptiva de la cantante, la que crió junto a su primer esposo, Miguel Gerardo Martínez, padre de sus otros dos hijos, Miguel Gerardo y Javier Gerardo.

La hija de Paquita se mantuvo reacia a mostrarse en público, a lo largo de toda la trayectoria de la cantante. Sin embargo, cuando esta falleció, Martha Elena habló con la prensa del gran amor que tenía por su madre, quien siempre le mostró el más grande afecto. “Mi mamá era cariñosa, me abrazaba, yo la recuerdo con eso. Muy orgullosa de mi madre en todos los sentidos”, señaló en aquel momento, mientras era entrevistada en la iglesia donde Paquita era velada.