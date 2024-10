Envuelta en llanto, la actriz Lis Vega confesó que la sacaron del musical Perfume de Gardenia y, lamentablemente, el productor no dio la cara para darle la noticia.

Tras ocho meses de ensayo y de desarrollar el personaje de Miranda Mour, la actriz y bailarina sorprendió al confirmar su despido. Trascendió que Lis no quedó en buenos términos con Omar Suárez, productor del musical. “Yo no tengo todavía la respuesta del porqué el productor me dio las gracias. El viernes de la semana pasada, me dice que no podía localizar a mi mánager y que básicamente era para darme las gracias, que ese era mi último fin de semana”, señaló Lis.

Agregó que no hablará de su situación con Suárez: “esto lo hará directamente con mi ‘mánager’, lo que pedía era no verlo ahorita, porque la verdad es que sí estoy lastimada”, precisó. Por su parte, Suárez destacó que no tiene problemas con Lis.