Despiden a Otto Sirgo

La comunidad artística despide a Otto Sirgo, actor cubano-mexicano con más de cinco décadas de trayectoria en teatro, cine y televisión, fallecido a los 79 años, informó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).
Otto, reconocido principalmente por su trabajo en teatro y telenovelas como Lazos de amor, Niña, amada mía, Por un beso y Rosa Salvaje, fue despedido por Sebastián Rulli, con quien trabajó en repetidas ocasiones. “Querido Otto, amigo, maestro y un actor al que siempre admire profundamente. Gracias por tanto, por lo compartido, por las enseñanzas y por la huella que dejaste en quien estuvimos la fortuna de conocerte. Te abrazo con todo mi cariño y gratitud. Descansa en paz querido, Otto”, expresó.
La actriz Margarita Gralia también compartió una foto con Otto Sirgo, pero celebró que su amigo se reunirá con su amada esposa Maleni, a quien tanto extrañaba.