Despiden al músico zoque Luis Hernández

El martes 20 de octubre se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Luis Hernández Aguilar, a quien describieron como “orgullo de Copainalá y guardián de nuestra música tradicional zoque”.

El tío Luis fue un personaje destacado del Pueblo Mágico, reconocido como Tesoro Humano Vivo en el año 2024 por el gobierno del estado de Chiapas, a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes.

Legado

Por medio de su página de Facebook, el Ayuntamiento de Copainalá expresó: “Con profunda tristeza lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro querido tío Luis Hernández Aguilar, orgulloso representante de la música tradicional zoque de Copainalá. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Su legado y su música vivirán por siempre en el corazón de nuestro pueblo”.

Asimismo, resaltaron que su talento, su pasión y su compromiso con la preservación de la cultura zoque dejarán una huella imborrable en la historia de su pueblo. Luis Hernández fue un ejecutante de flauta de carrizo y tambor, instrumentos esenciales en los sones y danzas tradicionales.

Su talento lo llevó a ser parte de un disco junto al conocido flautista Horacio Franco, titulado Lienzos de vientos,producido por Puertarbor Producciones Culturales. Destacaron que este material se trata de una joya sonora que fusiona la maestría de la música clásica y contemporánea de Franco con la pureza de la música tradicional zoque.

En este proyecto participaron otros destacados músicos tradicionales de Chiapas como Cirilo Meza Gómez y Ubaldino Villatoro