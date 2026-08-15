Despiden al poeta Vicente Quirarte

Amigos, familiares, colegas y gente de la cultura despidieron y rindieron un sentido homenaje, al poeta, ensayista y profesor universitario Vicente Quirarte, quien falleció a los 72 años.

Una guardia de honor en los velatorios J. García López Casa Pedregal estuvo conformada, en punto de las 13:00 horas, por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, y por miembros de la Academia Mexicana de la Lengua: Silvia Molina, Jorge Ruiz Dueñas, Javier Garciadiego, Adolfo Castañón, José Luis Díaz Gómez, Rosa Beltrán, Jesús Silva-Herzog Márquez, Gonzalo Celorio, Fernando Nava López, Rodrigo Martínez Baracs, Liliana Weinberg, Flavio González Melo y Marina Garone, quienes guardaron breves periodos de silencio frente al féretro.

Con gran cariño a su alma mater

Leonardo Lomelí recordó, ante medios de comunicación, que hace unos meses Quirarte fue homenajeado: “Sin duda, esta es una ocasión que ameritará un nuevo homenaje para reflexionar y revalorar su obra, y también para darla a conocer a las nuevas generaciones y mantener vivo su legado”.

Añadió que “la Universidad está de luto. Fue un gran universitario que tendió puentes entre las letras y la historia y, en general, entre todas las humanidades; que tuvo, además, una participación institucional muy destacada como director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y como integrante de la Junta de Gobierno. Siempre fue un universitario muy comprometido con su ‘alma mater’, lo recordaremos con gran afecto. La Universidad pierde no solo un gran académico, sino a un gran ser humano. Pero el consuelo que nos queda es que tenemos su obra para recordarlo, mientras sigamos difundiéndola y dándola a conocer a las nuevas generaciones, seguirá estando con nosotros Vicente Quirarte”.

El músico y periodista Xavier Quirarte, hermano del escritor, confirmó que, hasta donde él sabe, no hay inéditos: “Hay ediciones pendientes, él fue coordinador de esas ediciones”, dijo. También confirmó que será cremado y sus restos se depositarán en una iglesia del Centro de la Ciudad de México. Además, se tiene contemplado que la biblioteca de Quirarte se done a la Academia Mexicana de la Lengua. “Siempre fue muy organizado en todo. La ropa que iba usar el día de su sepelio, las mancuernillas que iba a llevar, los lentes”, agregó.