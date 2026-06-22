Despiden al productor James Burrows

El director estadounidense James Burrows, quien trabajó en algunas de las series más exitosas de la televisión como Friends, The Big Bang Theory, Will & Grace y Cheers, falleció a los 85 años.

La familia del creativo dio a conocer la lamentable noticia a través de un comunicado enviado a la revista People, en el que informaron que murió esta semana “rodeado de su amada familia”. En el texto, además de recordar su legado de más de cinco décadas como mentor, fuerza creativa y formador de generaciones de comediantes, se destacó que dirigió más de mil episodios de televisión, incluyendo producciones como Taxi, The Mary Tyler Moore Show y Frasier.

Un genio

También se habló de su bondad y generosidad, así como su capacidad para hacer sentir a las personas vistas, valoradas y apreciadas: “Burrows comprendía que la buena comedia nunca se trataba simplemente de risas, sino de humanidad, conexión y verdad. Esa comprensión se convirtió en la base de una carrera que cambió la televisión para siempre”.

Al director le sobreviven su esposa Debbie, sus cuatro hijas y siete nietos. “Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos. Que su memoria sea una bendición”, concluye el mensaje.

James Burrows inició en el mundo del entretenimiento como asistente de dirección escénica en 1967 para la obra Holly Golightly, donde conoció a la actriz Mary Tyler Moore, de acuerdo con Daily Mail.