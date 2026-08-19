Despiden al productor José Rendón

El mundo de las telenovelas mexicanas perdió a uno de sus nombres más reconocidos. José Rendón, escritor, director y productor de televisión, murió el sábado 15 de agosto, informó la Sociedad General de Escritores de México (Sogem).

A través de sus redes sociales, la asociación no solo confirmó su partida, sino que le dedicó un emotivo mensaje, aunque no revelaron las causas del fallecimiento: “Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro distinguido socio, José Rendón. Descanse en paz”.

De inmediato, figuras como Alejandro Tommasi y Lucía Méndez se sumaron a las muestras de solidaridad y enviaron sus condolencias a la familia y amigos.

Trayectoria

Rendón fue responsable de algunas de las producciones más recordadas de Televisa, pero su nombre quedó especialmente ligado a Corazón salvaje. Comenzó su carrera como escritor en melodramas vinculados con el productor Ernesto Alonso. Entre sus primeros trabajos estuvieron Al rojo vivo y Al final del arcoíris.

Posteriormente incursionó en la dirección con telenovelas como Bodas de odio, Tú o nadie y De pura sangre. A finales de los años 80 comenzó a producir. En esa etapa realizó Sueño de amor, La paloma, Morir dos veces y La jaula de oro.

Sin embargo, fue la historia de Juan del Diablo la que marcó su carrera. Y es que no solo se convirtió en un éxito rotundo, también fue de las novelas con mayor alcance internacional.