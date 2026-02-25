Despierta emociones en Pablo Medina

El regreso de Juan Pablo Medina a la televisión se da a través de una historia que dialoga muy de cerca con su propia biografía. El actor interpretará en la nueva serie de Netflix, Doc, a un médico que despierta sin recordar más de una década de su vida.

Para el director de la historia, Francisco Franco, el trabajo del histrión no solo sostiene esta adaptación del drama italiano Doc-Nelle tue mani, sino que define su tono humano. “Juan Pablo le ha dado a su Doc una dimensión muy grande, desde lo que él entiende y vive. Su presencia ha sido definitoria, porque logró una profundidad y una cercanía con el personaje que marcó el espíritu de la serie”, dijo.

La historia es la de Andrés Ferrara, médico internista que pierde los recuerdos de sus últimos 12 años a consecuencia un intento de asesinato. Ahora reconstruye su identidad profesional y personal.

El director describe la premisa como una metáfora directa del recomenzar. “Es un personaje con la memoria borrada, una hoja en blanco sobre la que comienza a escribir su propia historia. Para un director eso es fascinante, porque es alguien que se está descubriendo quién fue”, explica.

Más que cercana

Tras vivir una trombosis derivada de un infarto silencioso que obligó a amputar su pierna derecha, Juan Pablo regresa como protagonista de una trama que explora la vulnerabilidad. “Le dio una dimensión a su personaje que nace de su propia experiencia. Es una historia de segundas oportunidades. Eso no hay que adaptarlo a ninguna latitud, es algo humano en cualquier lugar. No habla de vulnerabilidad masculina, sino humana. De ahí nace la resiliencia y la capacidad de conectar con otros”, explica el director.

En el elenco de Doc, que se estrenará este 4 de marzo en Netflix, se encuentra Gabriela de la Garza, Iván Sánchez, Erick Chapa y Giuseppe Gamba.