Desplegado no aclara dudas

El Museo Dolores Olmedo publicó un desplegado en El Universal, donde hace referencia a la carta pública del 4 de julio, en la que figuras de la cultura pidieron al recinto y a las autoridades la reapertura del espacio (cerrado desde 2020) y su permanencia en Xochimilco. El museo denuncia que varios de los que firmaron no estaban enterados del documento y que sus nombres fueron usurpados. Adriana Malvido, periodista y una de las responsables de la carta pública, afirma que no hay usurpación de nombres de los firmantes.

“Si hubiese alguien, sería bueno que lo dijeran, porque hacer afirmaciones en abstracto no ayuda y solo confunde a la población y a los propios firmantes. No es así, hay la plena certeza y si hubiera duda, creo se puede demostrar sin problema”, agrega Bolfy Cottom, experto en derecho cultural y también responsable de la carta.

Malvido celebra que después de tanto tiempo, el Museo Dolores Olmedo haya establecido comunicación con la opinión pública, aunque apunta que en el desplegado no se responden las dudas que hay sobre si mudará sus acervos de Frida Kahlo y Diego Rivera a Parque Aztlán, en Chapultepec. También considera que el desplegado es “agresivo”, pues el Museo dice que se debe acabar la impunidad a aquellos que “se presentan como falsos representantes de símbolos nacionales, como Frida Kahlo, basados en la mentira y con el único objetivo de distorsionar para obtener beneficios económicos”.

“Es una acusación gravísima y muy ofensiva. Detrás de todo esto hay un trabajo que se respalda en la ética. Lo que tenemos es una preocupación por el patrimonio. No queremos irnos a una confrontación, sino que se aclare”, declara Malvido.

Cottom dice que la carta no era una acusación ni confrontación: “Habría que serenarse, agradezco que hayan respondido y sí, tomamos la palabra, ellos dicen que quieren un diálogo respetuoso, pues adelante, justo de eso se trata. Dialoguemos, no como representantes de nada, sino como simples ciudadanos que estamos ejerciendo nuestros derechos”.

Al preguntar su opinión del desplegado del museo, Hilda Trujillo, también responsable de la misiva, responde “ahí está la carta, firmada por personas comprometidas con el arte y la cultura”.

Vecinos decepcionados

Un grupo de vecinos fue al museo a entregar una carta solicitando información sobre el estado del recinto y su acervo, pero no fueron recibidos.

“Me parece lamentable (el desplegado), hasta violento, agresivo, no propio de ellos. Pero por otro lado, que no nos hayan recibido habla muy mal, eso es una manifestación de que no hay diálogo”, dice Juan González Romero, vecino y exdelegado de Xochimilco.

También entregaron una carta a Clara Brugada, jefa de Gobierno; explican que no quieren perder el museo porque “estamos urgidos de espacios culturales”. “Nos sentimos muy defraudados por los hijos de la señora Olmedo”, agregan.