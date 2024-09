A través de un video en su cuenta de TikTok, narró cómo un grupo de delincuentes logró despojarla de sus ahorros utilizando un ingenioso modus operandi. “Me hablaron en la tarde y me dijeron ‘hablamos de tal banco es Sofía Niño de Rivera con terminación de tarjeta tal?’, tenían varios datos míos, me dijeron ‘estamos viendo que alguien está haciendo un cargo en una página de autopartes de Mercado Libre’, me preguntaron si era yo, y dije que no”.

Tras esto, el individuo, quien se presentó con un discurso aparentemente profesional, la instruyó para seguir una serie de pasos que, según él, eran necesarios para prevenir un cargo no reconocido en su cuenta. “Me dice ‘vamos a tener que hacer una investigación porque alguien está tratando de robarte la identidad, de usar tu tarjeta y tenemos que rastrear el IP de la computadora donde lo están haciendo para poder agarrarlos. Toda esta investigación va por cuenta del banco, nosotros nunca te vamos a pedir ningún dato’. O sea, el que me estaba haciendo fraude, me estaba diciendo que no hacer para que no me hicieran fraude”.

Con el fin de iniciar una investigación sobre la dirección IP de un supuesto comprador, el estafador le sugirió que no accediera a su banca electrónica ni utilizara la aplicación del banco; por lo que, siguiendo las instrucciones del delincuente, Sofía desactivó el reconocimiento facial que tenía configurado para acceder a su cuenta bancaria. “Me dijeron ‘tienes que ir al cajero y vas a picar un botón y con ese nos va a permitir que esté bloqueada la tarjeta’ Fui al banco, retiré dinero, fui al cajero, vi la cantidad que tenía siempre, entonces no me preocupé porque ahí estaba mi dinero”.

Tras varios días, exigió que ya terminaran la presunta investigación, momento en el que fue informada de que su cuenta de fondo de inversión había sido completamente despojada. “Me dicen ‘nos dimos cuenta de que te quitaron todo el fondo de inversión’ (...) les colgué, entré a la ‘app’ y ya no tenía dinero. Todo lo del fondo de inversión se lo robaron”.

¿Qué es el vishing?

El vishing, según el Banco Santander, se presenta como una forma de ingeniería social que, similar al phishing y al smishing, tiene como objetivo obtener información personal y bancaria de los usuarios.

El fraude se lleva a cabo mediante llamadas telefónicas, en las cuales el delincuente se hace pasar por una entidad de confianza.

No todos los intentos de vishing son tan elaborados. Existen casos en los que los delincuentes realizan llamadas aleatorias, tratando de suplantar diferentes servicios con el fin de engañar a un número mayor de personas. Un ejemplo común de esta táctica es el llamado de un supuesto técnico informático. En esta situación, el estafador se presenta como un representante que busca solucionar un problema ficticio en el equipo del usuario.

¿Cómo evitar ser víctima de vishing?

Para no ser víctima de vishing es fundamental recordar que las instituciones financieras nunca se comunicarán de esta manera para solicitar datos sensibles. Ante cualquier duda sobre la veracidad de una llamada, es recomendable finalizar la conversación y verificar la información directamente con el banco, utilizando canales oficiales como la página web, el teléfono o acudiendo a una sucursal.

Al realizar transacciones en línea o por teléfono, es esencial asegurarse de que los sitios web sean seguros. Esto implica verificar que la dirección comience con “https://” y que se cuente con protocolos de seguridad adecuados.

Asimismo, es preferible evitar hacer compras utilizando redes Wi-Fi públicas, ya que estas pueden ser fácilmente vulneradas por ciberdelincuentes. Para transacciones en establecimientos físicos, se debe tener cuidado con la tarjeta de crédito o débito; es aconsejable no perderla de vista durante el proceso de pago, lo que ayuda a prevenir el robo de información.