Despotrica contra Susana

Bárbara de Regil está dando de qué hablar con el próximo estreno de la nueva temporada de Rosario Tijeras, pero la actriz en esta ocasión no habla sobre la serie de televisión, sino del incómodo momento que vivió con Susana Zabaleta. “Sabemos cómo es la señora Susana Zabaleta, basta con poner su nombre en cualquier red social y te salen videos en donde dice ‘si me cae mal, la provoco, y cosas muy extrañas que no entiendo. Insulta y todo”, dijo Bárbara, para comenzar con el tema donde relató el conflicto que tuvo con la cantante.

Bárbara no había generado ningún tipo de opinión sobre Susana, pero señaló que con tan solo estar un poco de tiempo con ella, aseguró que era una persona grosera. El encuentro se presentó durante la filmación de una cinta. “Le dije ‘conmigo no seas brusca, porque acá también tenemos una cabrona y media’”, pero ante este comentario, Zabaleta le contestó que ella siempre vive haciendo bromas pesadas. Bárbara dejó claro que todo el mundo se dio cuenta de su actitud, pero no quiso dar detalles sobre si alguien más encaró a Susana.