La actuación de Paulina Rubio en el último concierto de Karol G en la Ciudad de México sorprendió a propios y extraños, pues aseveran que su desempeño vocal fue el más destacable de entre las invitadas de la “Bichota” , y ahora que Pau recurrió a sus redes sociales para agradecer a la cantante colombiana, ha recibido comentarios muy positivos y peticiones de que reviva los éxitos que han marcado su trayectoria musical.

La “Chica Dorada” pisó uno de los escenarios que cuenta con mayor número de asistentes, el estadio GNP Seguros, luego de convertirse en la invitada especial de Karol G para el tercer concierto que la colombiana ofreció para sus fans mexicanos.

La cantante mexicana, a dueto con Karol G, interpretó algunos de sus temas más importantes, como “El último adiós”, “Ni una sola palabra” y “Yo no soy esa mujer”.

Elogios

Su desempeño ya le ha valido una cantidad inimaginable de reconocimiento en redes sociales. Se dice que Paulina fue la mejor de las tres invitadas de Karol (las otras fueron Thalía y Belinda), no solo por su presencia, sino por su habilidad vocal. Después del mensaje de agradecimiento de Rubio, en el que decía irse “con el corazón inflado” por el amor que recibió de los fans de la “Bichota”, mediante un post en Instagram volvió a dar las gracias por lo vivido.

Fanáticos de la cantante ya han depositado cientos de comentarios pidiendo que ofrezca un concierto individual, pues, a pesar de que en los últimos años ha lanzado algunos sencillos inéditos, echan de menos verla ofrecer su propio show como en otras épocas.