Destacan la valentía de las mujeres

Cuando Daniela, Paulina y Alejandra, fundadoras e integrantes del grupo rockero The Warning, comenzaron a tocar profesionalmente hace casi una década, los comentarios que les hacían no eran para nada agradables.

Las hermanas Villarreal Vélez prácticamente estaban saliendo de la infancia en Monterrey: Daniela, nacida en el año 2000, era la cantante y guitarrista; Paulina, quien vio la luz en el 2002, había elegido la batería, y Alejandra, nacida en 2004, tenía el bajo. “La reacción no era linda, pero al final del show veías que algo había cambiado en el público, quitándose ese prejuicio”, recuerda Paulina en entrevista.

A las rockeras intérpretes de “Free falling”, “Narcisista” y “More” les ha tocado ver la explosión del movimiento Me Too en cine, la lucha cada vez más profunda de mujeres para que su trabajo valga lo mismo que los hombres y la apertura en festivales de música, a nuevos talentos sin importar su edad.

En 2019, las jóvenes fueron teloneras de los conciertos de The Killers en México y, en 2020, cuando sus edades fluctuaban entre los 20 y 16 años, participaron en el Vive Latino. Pero saben que aún hay mucho terreno por recorrer en la igualdad, como en su momento lo hicieron bandas como The Go-Go’s (“Vacation”) y The Bangles (“Eternal flame”).

“El machismo en la industria ahí está, creo que va a estar dar muchísimo tiempo en que desaparezca, pero lo que ha cambiado en estos años es la valentía de las mujeres en hacer su música, proponerla, pelear las oportunidades, veo a bandas (con mujeres) que son unidas unas con otras, veo muy fuerte que estamos tomando y agarrando estos espacios y también veo una apertura en la parte del público”, subraya Paulina, considerada una revelación en la batería.

Ahora mismo la banda está ensayando para sus presentaciones de los días 6, 7 y 11 de febrero en el Auditorio Nacional. Nada mal para las hermanas que comenzaron tocando piano y que un día, gracias al juego de Rock Band, se enamoraron de la idea de tocar juntas.

En 2014 grabaron un cover de la canción “Enter Sandman”, de Metallica, el cual rompió Youtube, donde actualmente registra 26 millones de visualizaciones. Al año siguiente fueron invitadas por Ellen DeGeneres a su show en Los Ángeles.

“Todo esto que hemos trabajado nos ha hecho estar más cerca, obviamente por ser hermanas nos conocemos muy bien, pero también sabemos que somos tres individuos diferentes que necesitamos cosas distintas, pero honestamente nos llevamos bien”, expresa Daniela: “Creo que no he procesado todo lo que ha pasado todo este año, nuestra primera gira en Europa, el viaje a Japón, fuimos a festivales, sacamos nuestro cuarto álbum y anunciamos Auditorios Nacionales”

The Warning presentará pronto también en Guadalajara y Monterrey su más reciente producción musical.