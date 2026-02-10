Destacan llegada de obras emblemáticas

Las nuevas generaciones podrán conocer 68 piezas clave del arte moderno mexicano que no se exhibían en el país desde hace casi 20 años, anunció Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, con motivo de la próxima inauguración de "Relatos Modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander".

A través de su cuenta de X, Curiel de Icaza destacó que se trata de "68 obras clave del arte moderno mexicano que se reencuentran con el público y con nuevas generaciones". En la publicación, acompañada por una imagen de Autorretrato con collar (1933), de Frida Kahlo, subrayó que la presentación en la Ciudad de México marca el inicio de una nueva etapa de itinerancia internacional, "que comienza en el país donde nacieron las y los artistas y donde se formó la colección".

Curaduría

"Relatos Modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander" está conformada por piezas reunidas por Jacques y Natasha Gelman desde la década de 1940 y los años siguientes, siempre siguiendo una línea particular.

La curaduría hecha por el Museo de Arte Moderno (MAM) propone un recorrido por distintas vertientes del arte moderno en México, desde la construcción de una iconografía nacional y los lenguajes de vanguardia, hasta la potencia de la experimentación plástica y visual.

Entre las piezas de la exposición se encuentran los retratos comisionados por Jacques y Natasha Gelman a Frida Kahlo, Rufino Tamayo, Ángel Zárraga y David Alfaro Siqueiros, así como obras emblemáticas de los artistas, como el óleo Vendedora de alcatraces (1943), de Diego Rivera, una síntesis entre vanguardia y tradición. Además, se presentarán creaciones de Gunther Gerzso, Carlos Mérida, Jesús Reyes Ferreira y Lola Álvarez Bravo, entre otros.

De las 68 piezas que integran la muestra, 27 cuentan con declaratoria de Monumento Artístico, por lo que su exhibición implicó que las instituciones culturales concluyeran los registros oficiales ante el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam), para garantizar su control, conservación y resguardo durante la muestra.