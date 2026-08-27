Destacan valores al arrancar la Filuni

Una exaltación al libro como vehículo de conocimiento y a las universidades como poseedoras de un legado sustentado en valores como la solidaridad, la libertad y la dignidad, sobre todo cuando vivimos en un contexto de desinformación, de polarización y de discursos que cuestionan el valor de la ciencia y de la cultura, marcó el inicio de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni) de la UNAM que concluye el próximo domingo.

En la inauguración del encuentro que arrancó con la entrega del Reconocimiento Rubén Bonifaz Nuño a la Trayectoria Editorial Universitaria 2026 a la editora argentina Patricia Piccolini y la entrega de un reconocimiento a Universidad de Valencia —invitada de honor—, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, resaltó que valores como la solidaridad, la libertad y la dignidad “ponen de relieve las responsabilidades de las universidades frente al autoritarismo y la intolerancia” y agregó que honrar ese legado “significa reafirmar que la cultura y el saber deben estar siempre al servicio del progreso y del bienestar de la población”.

Un gran escenario

En la ceremonia de inauguración de la feria que tendrá más de 370 actividades y a alrededor de 350 editoriales de 14 países, el rector también dijo que la Filuni se ha consolidado como una de las plataformas más importantes del quehacer editorial en Iberoamérica.

Por su parte, en un mensaje enviado, el rector de la Universidad de Valencia, Juan Luis Gandía, celebró la colaboración que refrendarán con la UNAM a través de Filuni.

“Esa cooperación es hoy más necesaria que nunca. Vivimos en un contexto de desinformación, de polarización y de discursos que cuestionan el valor de la ciencia, el de la cultura, y ante esas realidades las universidades tenemos una responsabilidad que debemos ejercer con firmeza. Nos corresponde defender el conocimiento riguroso, favorecer el debate informado y trabajar conjuntamente para afrontar los grandes desafíos científicos, tecnológicos, sociales y culturales de nuestro tiempo”, expuso.

Rosa Beltrán, directora de Cultura UNAM, dijo que “la pérdida de bibliotecas, editoriales y colecciones bajo cualquier circunstancia, representa un punto de quiebre social. Todos somos partícipes de la cultura escrita y aunque en lo general la cultura se alimenta de múltiples dimensiones de la condición humana, los libros continúan siendo un pilar imprescindible”; y señaló que los libros son la antítesis de la censura y de la opresión.