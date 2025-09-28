Destapan episodios de violencia de Alexis

Paty Díaz, modelo y actriz mexicana, reveló que fue víctima de violencia por parte de Alexis Ayala cuando fueron pareja hace aproximadamente 20 años.

La artista rompió el silencio luego de que Ayala contó, en La Casa de los Famosos México, que una de sus ex parejas supuestamente cambió la chapa de su casa sin su autorización cuando se separaron y lo habría insultado; no reveló el nombre, pero internautas señalaron que se refirió a Díaz. “Si se trata de mí, si es que soy la persona de la que está hablando, es una mentira. Si no soy yo, le doy gracias a Dios de no ser yo”, comenzó la actriz en su video.

Sin embargo, Paty Díaz decidió contar por primera vez cómo terminó su relación con Alexis Ayala tras cinco años y medio de relación. “Estábamos trabajando juntos en una telenovela, que fue la última telenovela del señor Ernesto Alonso, que en paz descanse. Ahí había una actriz que estaba empezando su carrera, estaba jovencita y tuvieron una relación íntima”, contó.

Según Díaz, varias personas confirmaron la presunta infidelidad del actor con su compañera de trabajo. “Guardaba su celular abajo de la almohada, dormía con él, llegaban mensajes. Lo alcancé en Canadá, porque se fueron a grabar en Canadá, lo alcancé de sorpresa y oh sorpresa la que me llevé”, continuó.

Paty Díaz explicó que a raíz de esa situación, su relación se fue en declive. “Él ya buscaba cualquier pretexto para estar mal, para ser grosero, indiferente, agresivo y yo ya sabía y lo comprobé también un día que, en un centro comercial al sur de la Ciudad, me quiso golpear. Mi hijo empezó a gritar, a llorar y eso me dolió mucho. Un niño no tiene por qué ver cosas que no debe ver, oír cosas que no debe oír, sentir cosas que no debe sentir, sobre todo miedo”, dijo.

Tras lo sucedido, Díaz decidió terminar su relación con el actor no sin antes pedirle que le devolviera el dinero que había invertido en dos propiedades que tenían juntos. “Él lo negó (la infidelidad), siempre lo negó aunque después se exhibieron, se fueron a Las Vegas juntos”, comentó sin revelar el nombre de la tercera en discordia.

La actriz confesó que su relación fue dolorosa para ambas partes y ambos habían llegado a un acuerdo respecto con sus bienes en común (patrimonio en Cuernavaca y Estados Unidos), pero todo cambió de un momento para otro. “Un día de la nada enloqueció. Seguíamos grabando en Aguascalientes. Él dejó de beber muchos años y cuando lo vi ese día, lo vi alcoholizado. Empezó a tocar muy fuerte y la verdad yo me asusté (...) no le abrí, tenía mucho miedo”

En esa ocasión, la situación no escaló a mayores, pero días después sucedió algo similar en el camerino de la actriz. “Me dijo: no te voy a dar ni un peso y hazle como quieras”, contó.