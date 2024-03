En los últimos días, el nombre de “Rey Grupero” se ha vuelto viral en redes sociales. El influencer publicó un video a través de su cuenta de Instagram donde reveló una presunta infidelidad de parte del exintegrante de La casa de los famosos Poncho de Nigris hacia su esposa, Marcela Mistral.

Al principio del clip, habla del pleito que tuvieron Sergio Mayer y De Nigris, para luego confesar que él le dejó de hablar por haberse metido con una de sus exparejas. “Poncho habla de los ‘chapulines’, de los malos amigos, y a mí me ‘chapulineó’… Tú sabes, Poncho, lo que hiciste y con quién te metiste, y tú sabes que le fallaste a tu mujer. No voy a entrar en detalles de por qué te deje de hablar. Tú lo sabes. Me quedo calladito”, expresó.

Asimismo, Luis Alberto, nombre real del influencer, recalcó que a pesar de que De Nigris habló mal de él en La Cotorrisa y en La casa de los famosos, ya lo perdonó. “Ojalá que cuando seas más grande, agarres más corazón y que humillar a la gente y quitarles crédito no te hace más fregón. Ser humilde te hace más grande”, finalizó.

Luis Alberto Ordaz Balderas, mejor conocido como “Rey Grupero” es originario de la Ciudad de México. Nació el 1 de mayo de 1987, por lo que actualmente tiene 36 años. Se dio a conocer en las redes sociales gracias a su canal de Youtube, donde comparte videos de bromas a personas en la calle.

El creador de contenido se ha visto envuelto en varias polémicas, como una de las acusaciones que le hizo el periodista Gustavo Adolfo Infante, al tacharlo de intento de secuestro en una de sus bromas, así como una que le realizó a Carlos Trejo que terminó en un zafarrancho, por lo que tuvo que intervenir la policía.

Entre sus romances más sonados se encuentra el que tuvo con la actriz Cynthia Klitbo, con quien terminó debido a sus celos, de acuerdo con una declaración que hizo ella en entrevista para el canal de Mara Patricia Castañeda.

Luis Alberto ha participado en varios reality shows, como la tercera temporada de La casa de los famosos, Master Troll e Inseparables: amor al límite.