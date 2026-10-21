Destapan lo que hay detrás de las redes

La industria cinematográfica vuelve a poner bajo el reflector el funcionamiento interno de las plataformas digitales con el largometraje titulado El precio de la red (The social reckoning), dirigido por el cineasta Aaron Sorkin. La producción aborda la tensa investigación periodística y los dilemas éticos que transformaron la percepción pública sobre el manejo de datos personales y la salud mental en el entorno virtual.

A través de una narrativa dramática, el filme muestra los hallazgos documentales sobre el diseño de algoritmos enfocados en incrementar la permanencia de las audiencias a costa de la polarización social y el bienestar emocional de los usuarios.

Trama

De acuerdo con portales especializados en análisis cinematográfico y tecnología, la trama de la película se inspira directamente en la experiencia de Frances Haugen, una ingeniera de datos y exgerente de producto en la empresa Meta (anteriormente conocida como Facebook). En el año 2021, Haugen asumió el rol de denunciante anónima al filtrar más de 21,000 folios de documentación interna de la compañía al periodista Jeff Horwitz.

Este conjunto de archivos, publicado posteriormente bajo la investigación periodística denominada The Facebook Files, reveló que los altos directivos tenían conocimiento previo sobre los efectos adversos de sus servicios.

Entre los puntos expuestos en los informes destacan la alteración de algoritmos para priorizar la indignación (mecanismo diseñado para aumentar los ingresos por publicidad), los efectos negativos de Instagram en la autoestima y salud mental de adolescentes, y los fallos en la moderación de contenidos de odio que influyeron en eventos internacionales de alta relevancia geopolítica.

El reparto del largometraje se encuentra encabezado por la actriz Mikey Madison en el papel de Frances Haugen, mientras que el actor Jeremy Allen White asume la interpretación del periodista Jeff Horwitz.