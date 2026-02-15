Destino alista su álbum debut

El camino hacia Algo Para Siempre, el álbum debut de la banda Destino, comienza a tomar forma con el lanzamiento de “Todos los días son viernes”, un sencillo que retrata la huida emocional que sigue a un amor intenso que termina en desilusión.

La canción narra la historia de quienes, tras un corazón roto, buscan refugio en nuevas personas, nuevos lugares y nuevas experiencias, intentando huir del dolor y prometiéndose no volver la vista atrás.

Sin embargo, el tema también enfrenta la otra cara del viaje: la imposibilidad de escapar por completo. Porque no importa cuán lejos se vaya ni cuánto se intente olvidar, esa persona sigue viviendo en la mente y en el corazón. Destino nos recuerda que, incluso cuando tratamos de vivir cada día como si fuera viernes, la desilusión y la melancolía del domingo son siempre inevitables.