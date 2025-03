Verónica Jaspeado vivió una amarga experiencia en la Ciudad de México. A través de sus redes sociales, la actriz denunció que su automóvil fue desvalijado en Ciudad Universitaria.

Todo ocurrió el lunes 24, cuando Jaspeado acudió a las instalaciones de la UNAM por una reunión, lo que no imaginó es que, tras cumplir con sus compromisos, encontraría su coche sin faros, sin placas y sin defensa. “Con mucha tristeza y mucha desilusión les cuento que vine a la UNAM a tener una junta, salgo y miren mi coche, desvalijado. Esta es la realidad en la Ciudad de México. Qué tristeza”, dijo en un video que publicó en sus cuentas de Instagram y X.

Aunque fue auxiliada por las autoridades del campus, Jaspeado explicó que la única intención de hacer público lo sucedido es presionar a las autoridades para que esto no se quede impune; pero, hasta el momento, no ha informado si ya recibió respuesta alguna. “Ojalá que a partir de este video me ayuden a ver qué se puede hacer. Obviamente debe haber cámaras, debe haber información que podamos recaudar. ¡Qué impotencia!”, agregó.

El caso generó una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores, famosos y amigos expresaron su apoyo a Jaspeado y su indignación por la inseguridad que se vive en la capital del país.