Desvían reflexión navideña de Rocha Cantú

Desde la cuenta oficial de Miss Universe, su presidente, Raúl Rocha Cantú, compartió un mensaje con motivo de la Navidad que muchos interpretaron como una respuesta indirecta al clima de tensión que actualmente rodea al certamen.

“La Navidad es una armonía suave de memoria, presencia y esperanza. Nos invita a valorar los momentos simples, a caminar por senderos de paz y a compartir lo mejor de quienes somos. Que las bendiciones desborden cada corazón y que el amor de Dios continúe creciendo dentro de nosotros”, inicia el texto publicado en redes sociales.

En el mensaje, Rocha Cantú invitó a la reflexión y a poner el foco en lo esencial: valorar los momentos simples, apostar por la paz y compartir lo mejor de cada persona. Cierra con un deseo para la temporada: “Feliz Navidad y próspero Año Nuevo para todos, y gracias por compartir juntos esta alegría”.

Sin mencionar nombres ni polémicas de manera directa, el tono reflexivo del mensaje llamó la atención por el momento en el que fue publicado, luego de varias semanas marcadas por cuestionamientos, señalamientos y debates en torno al resultado de Miss Universo 2025.

Junto a la publicación, usuarios desviaron la conversación del mensaje religioso hacia un tema puntual: el trato que ha recibido Fátima Bosch desde que se coronó como Miss Universo.

“Paren el hate”, “Dejenla vivir su triunfo” y “No más ataques” fueron algunos de los comentarios más repetidos. Otros aprovecharon el espacio para enviarle buenos deseos de cara a su año como reina universal, acompañados de llamados al respeto y la empatía.

Las críticas hacia la Miss Universo 2025 comenzaron poco después de su coronación. Exjurados y excolaboradores del certamen pusieron en duda la legitimidad de su triunfo, al señalar un presunto conflicto de intereses.

El señalamiento principal apuntó a supuestos vínculos laborales y económicos entre Raúl Rocha Cantú y el padre de Fátima Bosch, derivados de contratos entre empresas en las que ambos habrían tenido relación profesional.