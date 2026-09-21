Detienen a conductora de N+

Michelle Zepeda, conductora del clima de N+ en Guadalajara, fue detenida luego de verse involucrada en un accidente vial que dejó como saldo la muerte de un joven motociclista.

El percance ocurrió la madrugada del pasado jueves, alrededor de las 5:00 horas, en el cruce de avenida Enrique Díaz de León y Juárez-Vallarta, cerca de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara.

La víctima fue identificada como Jostin Santamaría, de 19 años, quien viajaba en una motocicleta Crossfox 220 y murió en el lugar.

Diligencias

De acuerdo con versiones de medios locales y testimonios citados, el choque habría ocurrido después de que uno de los vehículos omitiera un alto. Sin embargo, será la investigación de las autoridades la que determine las responsabilidades y circunstancias exactas del accidente.

El caso tomó mayor fuerza después de que una mujer identificada como Hydeky Hernández, quien dijo ser pareja del joven, denunciara en Facebook una presunta falta de información y asegurara que Zepeda habría recibido ayuda para retirarse del lugar. “Necesitamos respuesta porque no nos quieren decir nada sobre ella. A ella la ayudaron a darse a la fuga”, escribió.

Michelle habría resultado lesionada, por lo que fue trasladada en ambulancia para recibir valoración médica antes de ser presentada ante el Ministerio Público. Tras conocerse el accidente, sus perfiles en Instagram y Facebook quedaron inactivos.