Detienen a Eugenio Derbez en EU

El actor Eugenio Derbez sorprendió a sus seguidores tras revelar que fue detenido en un aeropuerto de Estados Unidos. A través de un video publicado en sus redes sociales, explicó que no se trató de un acto ilícito, sino de un peculiar encuentro con un fan que lo reconoció por su papel en la película El valet.

En la grabación, Derbez relató entre risas el momento incómodo que vivió cuando una persona se le acercó para burlarse abiertamente del look que utilizó en dicha producción.

Anécdota

“Estoy en el aeropuerto y ahorita se me acercó un señor a burlarse de mí descaradamente por el corte de pelo que traía en ‘El valet’, ya ven que la cinta está otra vez en plataformas”, explicó con mucho humor el también productor.

El personaje al que se refiere es Antonio Flores, un valet parking con un estilo particular: cabello lacio con un corte recto y un peinado peculiar que llama la atención. Esta imagen ha generado comentarios entre quienes han visto recientemente la cinta, que está disponible en servicios de streaming en México, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica.

“Me dio risa, pero sí me vapuleó, me ninguneó, me peluseó mi corte de pelo”, agregó Derbez con humor, haciendo referencia a la manera en que el desconocido se expresó de su apariencia.