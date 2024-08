El músico e influencer Fer Italia fue detenido, luego de que la Fiscalía del Estado de México girara una orden de aprehensión en su contra, esto debido a que podría estar involucrado en el delito de violación, motivo por el que fue puesto a disposición de las autoridades encargadas de la investigación, quienes definirán su situación jurídica.

Luis Fernando “N” aprehendido por elementos de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de que la institución publicara una fotografía del también piloto, en la que pedía a la población denunciarlo, en caso de reconocerlo.

Hasta el momento, no se cuenta con más información acaso del proceso legal de Italia, quien mantiene sus cuentas oficiales en redes sociales inactivas. Aunque Fer no se desenvuelve en el medio artístico, se ha dado a conocer por su aparición en algunos programas de televisión, como ocurrió en 2022, cuando fue invitado de Venga la alegría, en donde apareció en algunos clips a lado de Tabata Jalil. En esa época, el influencer se mostró muy interesado en la conductora, pues luego de su primera aparición en el matutino, siguieron frecuentándose como Fer dijo en ese momento a la revista TV Notas.

El piloto dijo, sin ningún empacho, que desde que vio por primera vez a Tabata se sintió fascinado con su personalidad, pues así como él, la conductora gusta de deportes extremos, por lo que aprovecharon por ir juntos a los go karts. “De ella me gusta que le encanta la adrenalina y los coches de carrera; es una niña sencilla y todo se ha dado muy bien desde que fui al programa”, señaló.

También reconoció que no le había hablado directamente de sus sentimientos a la conductora, debido a que quería hacer las cosas bien con ella: “Somos amigos, pero a mí me gusta mucho, muchísimo y, por supuesto, que voy a intentar conquistarla; la quiero seguir viendo porque me encanta”.

En esa época, el influencer de 37 años compartió distintas fotografías en compañía de Jalil; en muchas de ellas, posaban frente a un automóvil de lujo, propiedad de Italia. Sin embargo, parece que la relación nunca prosperó, pues nunca hicieron un anuncio oficial de noviazgo.