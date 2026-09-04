Detienen a Luis de Llano

El caso de la cantante Sasha Sokol y el productor Luis de Llano dio un nuevo giro, luego de que se reportara la detención de este último por desacato.

De acuerdo con información, la captura ocurrió alrededor de las 18:13 horas en la Ciudad de México y está relacionada con una orden emitida por una jueza del Tribunal Superior de Justicia.

La noticia ocurre a más de un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara culpable a De Llano por daño moral en contra de Sokol, y que este se negara a cumplir con las medidas de reparación ordenadas, las cuales incluían una disculpa pública y el pago de la indemnización.

Inicio del proceso

Para entender cómo es que el caso llegó hasta este punto es necesario regresar a 2022, cuando Sokol denunció públicamente al productor por abuso.

En ese entonces, la ex-Timbiriche cuestionó a De Llano por las declaraciones en las que aseguraba que sostuvieron una relación romántica cuando ella tenía 14 y él 39; y es que para Sasha esa experiencia estuvo marcada por el abuso de poder.

Meses después, en julio de 2022, Sokol presentó una demanda civil por daño moral. El proceso no buscaba una condena penal, sino que se reconociera judicialmente el daño que le provocaron tanto aquella relación como las declaraciones posteriores del señalado.

En mayo de 2023, una jueza de la Ciudad de México resolvió a favor de Sokol y dictaminó diversas medidas de reparación, entre ellas una indemnización económica y una disculpa pública.

El productor impugnó la decisión y el caso continuó en los tribunales. En septiembre de ese mismo año, la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó la sentencia y estableció nuevas obligaciones para De Llano, entre estas tomar un curso de sensibilización y abstenerse de referirse públicamente a Sokol.